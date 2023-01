Dybala, fuorigioco automatico, Juventus e Cavani: le ultimissime

Per Dybala festa all'Olimpico. In Supercoppa debutto del Saot. Daspati 30 tifosi della Juve. Le accuse di Cavani

ROMA - Una festa per Paulo Dybala. La Roma, prima della partita con il Genoa di Coppa Italia di domani, farà una piccola cerimonia all'Olimpico per festeggiare l'attaccante e la sua vittoria al Mondiale. Fischio d'inizio dell'avventura del Saot, il Fuorigioco semiautomatico che verrà introdotto nella Supercoppa Italiana in programma tra Milan e Inter il prossimo 18 gennaio, in Arabia Saudita. Il Questore di Torino ha emesso 30 provvedimenti Daspo, da uno a cinque anni, con otto obblighi di firma, nei confronti degli appartenenti dei gruppi ultras della Juventus. Si tratta degli ex Drughi, che ora si chiamano 'San Marco 1988', degli ex 'Tradizione', oggi 'Gruppo Storico', degli ex 'Viking', oggi 'Milano 1986', degli ex 'Nuclei Armati Bianconeri', oggi 'Genova' e dei neonati 'La 12 Curva Sud', gli ex 'Drughi Asti Praia'. La delusione per il mancato passaggio dell'Uruguay agli ottavi di finale al Mondiali in Qatar è ancora cocente per Edinson Cavani. L'attaccante del Valencia ha attaccato duramente Daniel Siebert, l'arbitro che ha diretto il match tra la Celestee il Ghana nella fase a gironi: "Se mi sanzionano per aver colpito il VAR, allora per averci tolto il Mondiale devono arrestarlo, perché quelli sono errori che non puoi fare con il VAR, con tutte le telecamere e gli arbitri dietro".