Milan, Napoli, Serie A e Real Madrid: le ultimissime

ROMA – Dopo il pareggio beffa in casa contro la Roma capace di rimontare due gol nei minuti finale il Milan cade in casa contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia e dice addio alla competizione. Decisiva la rete nei tempi supplementari di Adopo che in contropiede ha punito la difesa rossonera. Il Torino dall'80' è rimasto i dieci per l'espulsione di Djiji per doppia ammonizione. I franata sfideeranno la vincente di Fiorentina sampdoria. Niente divieto di trasferta per Napoli-Juventus del 13 gennaio, anche in considerazione della "vendita quasi ultimata dei tagliandi" ma aumento dei controlli delle forze dell'ordine con servzi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un'adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Sarà Daniele Doveri di Roma 1 a dirigere Napoli-Juventus, big match della 18/a giornata di Serie previsto per venerdì alle 20.45 al 'Maradona'. Il Real Madrid batte 4-2 ai rigore il Villareal e vola in finale di Supercoppa di Spagna.