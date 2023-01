Roma, Fiorentina, Lazio e Messi: le ultimissime

Oggi Roma-Genoa e Fiorentina-Sampdoria. Lotito vuole blindare Romero. Messi torna e segna

ROMA – Proseguono gli ottavi di Coppa Italia questa sera alle 21 toccherà alla Roma che allo stadio Olimpico ospiterà il Genoa, prima alle 18 la sfida tra Fiorentina e Sampdoria al Franchi. Le probabili formazioni. L'appuntamento della Lazio con gli agenti di Luka Romero è per la prossima settimana. Il club è pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2026 (con possibile opzione fino al 2027). Primo match in Ligue1 da campione del mondo per Lionel Messi che va subito a segno. Il fuoriclasse argentino reduce dal trionfo ai Mondiali in Qatar realizza il gol del 2-0 (al 72') con cui il suo Psg batte l'Angers in una partita della 18/a giornata del massimo campionato francese.