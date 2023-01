Allegri, Roma, Var e Australian Open: le ultimissime

Allegri: "Nessuno credeva in noi". Striscioni dei tifosi della Roma contro gli ultrà napoletani. Esordio della Var in Conference League. Nadal favorito in Australia

ROMA - "Due mesi fa nessuna credeva che la Juve arrivasse a questo appuntamento in queste condizioni, ma dobbiamo mantenere un profilo basso". Lo dice Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida in casa del Napoli capolista. "Non è un test, ma una gara di campionato in cui veniamo da risultati importanti e il Napoli pure: gli azzurri possono girare a 50 punti, domani non sarà decisiva ma molto importante per loro, anzi è molto più importante per loro che per noi". Uno striscione è comparso questa notte a Roma in riferimento agli scontri avvenuti domenica sulla A1 tra ultras giallorossi e quelli del Napoli. La scritta è apparsa intorno alle 1.30 in via Tuscolana: "Sono anni che gridi vendetta, neanche 50 contro 300….lascia perdere dammi retta", recitava lo striscione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno rimosso. Per la prima volta, la video assistenza arbitrale (Var) verrà utilizzata negli spareggi degli ottavi di finale di Conference League e in tutte le partite successive fino alla finale. Lo ha annunciato l'Uefa, che ha tenuto fede alla promessa fatta la scorsa stagione di implementare l'uso della tecnologia nel terzo torneo continentale per club, che nell'edizione 2021/22, vinta dalla Roma, vide l'introduzione della Var solo a partire dalle semifinali. Rafa Nadal campione uscente è il favorito del tabellone maschile, in mancanza del n.1 al mondo Carlos Alcaraz, ma parte subito in salita, mentre è Novak Djokovic il più atteso nella edizione 2023 dell'Australian Open, la numero 111 nella storia del torneo, che vedrà al via da lunedì anche sei azzurri con tanta voglia di brillare già nel primo slam stagionale. Sono sei pure le italiane iscritte al tabellone femminile, dominato nei pronostici dalla polacca n.1 al mondo Iga Swiatek. Ascolta le news della mattina