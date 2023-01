Roma, Fiorentina, ultras e Milan: le ultimissime

Roma e Fiorentina ai quarti di Coppa Italia. Pugno duro contro i tifosi giallorossi e del Napoli. Bennacer rinnova fino al 2027

ROMA - Roma e Fiorentina accedono ai quarti di finale di Coppa Italia: i giallorossi hanno battuto il Genoa 1-0. alla squadra di Mourinho è bastata la rete del neo entrato Dybala per stendere i liguri. Al Franchi invece gli uomini di Italiano si impongono per 1-0 sulla Samp grazie alla rete di Barak e al prossimo turno si giocheranno l'accesso alla semifinale contro il Torino di Juric. Stangata in arrivo per gli ultras di Roma e Napoli dopo i disordini avvenuti sulla A1 ad Arezzo domenica scorsa, tra sostenitori giallorossi e partenopei. Il segnale di "massima severità" annunciato dal ministro Piantedosi potrebbe infatti tradursi con ogni probabilità in un decreto ad hoc, firmato dal titolare del Viminale nelle prossime ore, che potrebbe disporre la chiusura del settore ospiti ai supporter delle due squadre almeno fino alla fine di febbraio. Il Milan ha ufficializzato "il prolungamento del contratto di Bennacer fino al 30 giugno 2027. Ascolta le news del pomeriggio