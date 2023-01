Roma, Napoli, Lazio e Luka Romero: le ultimissime

Smalling pronto a rinnovare. Il fantasista georgiano fu ad un passo dalla Juventus. Romero atteso con i suoi agenti la prossima settimana

A Trigoria trapela ottimismo sull’incontro che c’è stato ieri tra il direttore generale Tiago Pinto e l’agente di Smalling, James Feathertstone. La trattativa è andata avanti, anche se ancora non è stata trovata un’intesa. La Roma da circa due mesi ha presentato un’offerta al difensore, per un rinnovo biennale, a cifre più basse rispetto ai 3,5 l’anno che prende attualmente. Con i bonus comunque Smalling supererebbe i 5 milioni in due anni. La richiesta del procuratore dell’inglese sarebbe più alta: un triennale a quelle cifre, oppure un biennale con un ingaggio più alto. Presto ci sarà un aggiornamento, comunque dovrebbe prevalere la volontà del giocatore, che ha già manifestato l’intenzione di restare a Roma.

Khvicha Kvaratskhelia affronterà la Juventus da avversario, questa sera, allo stadio Maradona, ma avrebbe potuto vivere questa sfida a maglie invertite da avversario del Napoli. Lo sanno bene a Torino dato che qualche anno fa fu proprio la Juventus a trattarlo sfiorando il suo acquisto. Lo rivelò a fine giugno il suo agente: "Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha sarebbe della Juventus". Solo per uno strano scherzo del destino, dunque, il georgiano non ha vestito la maglia bianconera. Paratici se n'era interessato e infatti aveva provato a portarlo senza successo anche al Tottenham.

È il futuro della Lazio, il piano non è cambiato. L'appuntamento con gli agenti di Luka Romero è per la prossima settimana, ma i contatti sono continui. Il club è pronto a rinnovare il suo contratto, vuole blindare il gioiellino argentino, parte integrante di un progetto a medio-lungo termine che la società ha in mente per la sua ascesa. Non è un mistero che il presidente Lotito si sia mosso in prima persona per concludere positivamente un tira e molla che stava rischiando di diventare pericoloso, così si è raggiunto un accordo verbale già da prima della sosta per i Mondiali. Un patto tra gentiluomini che si concretizzerà non appena ci sarà l'occasione, con il 18enne nato in Messico che firmerà il contratto attraverso il quale allungherà il suo rapporto con la Lazio fino al 2026 (con possibile opzione fino al 2027).