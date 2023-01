Roma, Pellegrini, ultras e Bolt: le ultimissime

La Roma sanzionata con ottomila euro di ammenda. Pellegrini sta bene. Il sindaco di napoli si augura che vengano puniti i violenti. Bolt truffato.

Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite della prima tornata degli ottavi di finale della Coppa Italia, ha inflitto 8 mila euro di multa alla Roma, per "avere suoi sostenitori, al 22' st, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale”. Nessuna sanzione per Nicolò Zaniolo che - confrontandosi con la terna arbitrale - aveva pronunciato una frase blasfema davanti all’Arbitro Feliciani: il giocatore sarà a disposizione per la sfida dei quarti di finale.

Josè Mourinho tira un sospiro di sollievo. Nessuna lesione alla coscia destra per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Genoa era stato costretto ad abbandonare il campo per un fastidio muscolare accusato nel corso del primo tempo. Questa mattina il calciatore romano è stato sottoposto a esami strumentali che hanno escluso ulteriori complicazioni.

C'è grande attesa per le decisioni del Viminale dopo gli scontri tra ultras di Napoli e Roma sull'A1 domenica scorsa. A rischio le trasferte per le tifoserie delle due società coinvolte. Sull'argomento si è espresso anche Gaetano Manfredi. Il sindaco di Napoli si augura che ad essere puniti possano essere solo i veri colpevoli e non tutti i tifosi, anche quelli distanti dal concetto di violenza: "Rispetto le decisioni del ministro Piantedosi con cui abbiamo un'ottima collaborazione e con cui stiamo lavorando molto bene. E' chiaro che mi augurerei che si penalizzassero i tifosi violenti ma non i tanti sostenitori che seguono la squadra anche in trasferta e che ovviamente non hanno nulla a che fare con quei tifosi violenti". Queste le parole del primo cittadino a TgCom24.

Nugent Walker, il manager di Usain Bolt, ha denunciato l'incredibile scomparsa di milioni di dollari da un conto appartenente all'ex leggendario velocista giamaicano. Come riportato dal Jamaica Gleaner, infatti, la polizia starebbe indagando sui fatti. L'inizio di tutto è avvenuto quando Bolt ha notato movimenti irregolari in uno dei suoi conti aperti presso il fondo di investimento Stocks and Securities Limited. Secondo Gleaner il responsabile potrebbe essere un ex dipendente della SLL coinvolto in numerose frodi, inclusa quella effettuata sul conto corrente di Bolt. Walker spera di poter fornire maggiori dettagli sulle indagini nei prossimi giorni.