Napoli, Allegri, Serie A e Psg: le ultimissime

Una lezione di calcio sotto ogni punto di vista, il trionfo del Napoli sulla Juve è assoluto. Il Maradona dà spettacolo prima della partita, poi se lo gode: 5-1 con la doppietta da bomber puro di Osimhen, con il gol, i dribbling e la fantasia Kvaratskhelia, con le stoccate finali di Rrahmani ed Elmas che confezionano una serata da sogno e forse anche da scudetto. Spalletti batte Allegri e scappa a +10 su Milan e Juventus.

Allegri a Dazn ha commentato la batosta per 5-1: "Bisogna fare i complimenti al Napoli. Dopo i primi 20' di difficoltà ci siamo alzati e nel momento migliore abbiamo preso il 2-0. Sul 2-1 abbiamo avuto delle buone occasioni, ma il calcio è anche questo, ogni tiro poteva essere un gol, basta vedere il terzo su una palla lisciata. Il campionato è lungo, dobbiamo lavorare. Il Napoli ha meritato, ma non ci dobbiamo buttare giù, ora pensiamo alla Coppa Italia.

Gli azzurri meritano il primato e i punti di vantaggio che hanno, invece noi dobbiamo recuperare gli infortunati. La reazione in un certo momento c'è stata anche, non dobbiamo deprimerci".

Con la schiacciante vittoria sulla Juve, Il Napoli comanda sempre più la classifica della Serie A. Più 10 sui i bianconeri e sul Milan, che però sfiderà domani alle 18 il Lecce al Via del Mare. Sarà invece l’incontro delle 15 tra Cremonese e Monza ad aprire il sabato di campionato. La sera alle 20:45 in campo l’Inter, che a San Siro sfiderà il Verona. Domenica in programma Sassuolo-Lazio alle 12:30; Torino-Spezia e Udinese-Bologna alle 15:00; Atalanta-Salernitana alle 18:00; Roma-Fiorentina alle 20:45. Si chiude lunedì con il posticipo tra Empoli e Sampdoria.

Un incredibile indiscrezione giunge dalla Francia. Il PSG ha registrato perdite record con il rischio di andare in bancarotta. "È uno dei peggiori risultati netti della storia del calcio, superato solo dall'imbattibile Barcelona del 2020-2021, che aveva registrato 481 milioni di euro di perdite", rivela Antonio Di Cianni, direttore dell'economia e strategia del calcio del dipartimento di Football Benchmark. Secondo i dati pubblicati nell'ultimo report, il PSG ha perso 369 milioni di euro netti nella stagione 2021/2022. Buste paga che esplodono e un disavanzo esorbitante. Questa la situazione finanziaria nel club parigino del presidente Al-Khelaifi.