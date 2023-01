Monza, Manchester United, Premier League e Serie B: le ultimissime

Ascolta le ultimer notizzie in due minuti.

Il Monza prosegue alla grande il suo inizio di 2023. Dopo i pareggi con Fiorentina e Inter ha battuto per 3-2 in trasferta la Cremonese nel match giocato alle 15:00. Ospiti che si portano sul 3-0 al minuto 55 grazie alla doppietta di Caprari - Ciurria aveva aperto il match nel primo tempo - ma la Cremonese torna nel finale con le reti di Ciofani e Dessers. Vince comunque il Monza che vola a quota 21. Resta in coda la Cremonese ferma a 7 punti.

Spettacolo nel lunch match di Premier, con il Manchester United che si è aggiudicato il derby contro il City. Succede tutto nella ripresa: prima passa in vantaggio la squadra di Guardiola con il neo entrato e migliore dei suoi Grealish - bravo a sfruttare il decimo assist in campionato di Kevin De Bruyne; poi il ribaltone dello United in 4 minuti, grazie alle reti di Bruno Fernandes e Rashford. I Red Devils restano terzi, ma a un solo punto di distanza dai cugini: un distacco che solo fino a qualche settimana fa sembrava incolmabile.

Clamoroso quello che è successo poi nei match delle 16:00: il Brighton di Roberto De Zerbi ha tritato il Liverpool Di Jurgen Klopp. Un 3-0 netto e senza storia. Sugli altri campi: Everton-Southampton 1-2; Nottingham Forest-Leicester 2-0; Wolverhampton-West Ham 1-0.

Anche la B in campo oggi con sei gare in programma e tutte terminate. Partiamo dall’ultima dove la capolista Frosinone ha allungato sulla Reggina, battendo 2-1 il Modena. Reggina sconfitta nel pomeriggio 1-0 in casa dalla Spal. Il Cagliari ha invece battuto 2-0 il Como; Cittadella corsaro sul campo del Pisa 2-1; Bari a valanga sul Parma (4-0), mentre è terminata 3-3 la spettacolare gara tra Perugia e Palermo.