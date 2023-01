Barcellona, Roma, Ounas e Nadal: le ultimissime

Il Barça vince la Supercoppa. Italiano non ci sta: espulsione ingiusta. Ounas si fa male. Nadal: racchetta rubata in campo

Il Barcellona si aggiudica con merito il Clasico d’esportazione a Ryad contro il Real Madrid di Ancelotti e conquista, così la Supercoppa di Spagna, il primo titolo del 2023 che assegna il calcio iberico. A regalare a Xavi il primo titolo da quando siede sulla panchina blaugrana sono le reti dello scatenato Gavi e dell’ispirato Lewandowski - che nei primi scampoli di gioco ha colto anche un palo - nel primo tempo, a cui si aggiunge il tris di Pedri, nelle ripresa.

La Fiorentina esce sconfitta dall'Olimpico, la Roma si impone 2-0 con la doppietta della Joya Dybala. A fine gara l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Dispiace per tutte le persone che sono venute oggi. In parità poteva essere un altro spettacolo, si è rovinata una partita dopo poco più di venti minuti che poteva essere spettacolare. Per l’ennesima volta partiamo in inferiorità. Devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi ma purtroppo non puoi giocare contro questa squadra qua e in questo stadio in inferiorità". Sull'espulsione di Dodo: "L'episodio ha rovinato la partita, decisione affrettata.

Attimi di paura ieri pomeriggio in Ligue 1. E' uscito in barella a causa di un brutto infortunio l'ex attaccante del Napoli Adam Ounas, oggi esterno di proprietà del Lille. L'algerino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena otto minuti della sfida poi vinta dalla sua squadra col punteggio di 5-1 contro il Troyes, squadra battuta una settimana fa anche in Coppa di Francia. Ounas si è fatto male dopo essersi scontrato col portiere avversario Lis. Subito si è avuta la percezione di qualcosa di grave e il giocatore, immediatamente soccorso, disperato, è stato costretto a lasciare il campo in barella. In attesa di novità sulle proprie condizioni fisiche, che non lasciano presagire nulla di buono per l'infortunio alla gamba sinistra, Ounas ha scritto un post sui social: "Grazie a tutti per i vostri messaggi" le sue parole con in allegato la foto al momento dell'infortunio e all'uscita dal campo.

Incredibile quello che è successo durante la sfida tra Nadal e Draper, valida per il primo turno degli Australian Open. Sul punteggio per 4-3 nel primo set in favore del campione spagnolo, Rafa è andato a prendere la racchetta prima di rientrare in campo, ma non c'era più. Sparita, Nadal ha dovuto prenderne un'altra dalla sua borsa, spiegando quanto accaduto all'arbitro nello stupore generale.