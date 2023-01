Maria Sole Ferrieri Caputi, Salernitana, Malagò e Neymar: le ultimissime

Terna tutta al femminile per Napoli Cremonese. La Salernitana chiama Benitez. Stamattina il funerla del padre del numero uno del CONI. Pioggia di critiche per Neymar

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi l'arbitro che domani dirigerà Napoli-Cremonese, ottavi di finale di Coppa Italia, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. Per la prima volta terna tutta al femminile per gli azzurri. A completare la sestina Di Bello come quarto uomo, Marini al VAR e Muto AVAR.

La Salernitana prova un colpo a effetto e sta cercando di portare in panchina, all’Arechi, Rafa Benitez: l’allenatore spagnolo, 62 anni, uno dei più vincenti del calcio è stato contattato in mattinata per capire quanto potesse interessargli una nuova esperienza in Italia, dopo quelle con Inter e Napoli.

Ultimo saluto a Vincenzo Malagò stamattina a Roma. I funerali del padre del presidente del Coni Giovanni Malagò si sono celebrati basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, la stessa chiesa dove il 19 dicembre scorso si sono svolte le esequie di Sinisa Mihajlovic. Malagò senior, scomparso il 13 gennaio a 90 anni, è stato imprenditore, dirigente sportivo e vicepresidente della Roma, squadra di cui era grande tifoso come il figlio Giovanni. Alla cerimonia funebre, oggi, erano presenti amici come Carlo Verdone, Luca Cordero di Montezemolo e Fiorello oltre a una delegazione della Roma, rappresentata dal capitano Lorenzo Pellegrini e dall’amministratore delegato Pietro Berardi. Tanti anche gli ex giallorossi come Bruno Conti, Sebastiano Nela, Giuseppe Giannini e Francesco Totti.

Non può passare inosservata la seconda sconfitta in Ligue 1 del Psg, caduto di misura ieri sera in Bretagna contro il Rennes. In particolare a essere finito nel mirino della critica è Neymar, negativa sotto tutti gli aspetti la prestazione del numero 10 dei parigini ieri sera. La stampa francese lo ha bersagliato di giudizi negativi, come ha fatto Daniel Riolo, giornalista di RMC Sport: "Ci rendiamo conto che Neymar, in termini di ingaggio e stipendio, è il più grande fallimento nella storia del calcio? Non riesco a pensare a un fallimento più grande per quello che è costato. Non lo salva essere andato bene in due partite della Final 8 nel 2020".