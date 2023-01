Serie A, Lotito, Immobile e Roma: le ultimissime

L'Empoli porta a casa i tre punti. Lazio: Lotito mette pace, Sarri aspetta Immobile. Roma: Mourinho e quella chiacchierata con Amrabat...

Partita ricca di emozioni quella di questa sera tra Empoli e Sampdoria. Il posticipo che chiude la diciottesima giornata di Serie A si è concluso con la vittoria dell’Empoli per uno a zero dopo un finale davvero intenso. Il gol vittoria viene firmato da Tyronne Ebuehi ma è nei minuti di recupero del secondo tempo che succede di tutto: dopo una mischia in area Colley mette la sfera in rete e agguanta il pareggio. La festa blucerchiata viene interrotta dal VAR, fallo di mano di Gabbiadini, la partita termina con la vittoria dei toscani.

La diatriba “Lazio da Champions sì o no” tra Maurizio Sarri e Igli Tare finisce con un comunicato del presidente Claudio Lotito. Il tecnico in conferenza prima della partita contro il Sassuolo aveva parlato di ‘obiettivo miracoloso’. Il ds, a distanza, aveva risposto: “La Champions non sarebbe miracolosa”. Differenza di vedute all’interno della società. Ma nessun caso. Patron Lotito fa chiarezza e ribadisce, attraverso le sue parole, l’unione come primo valore societario: “La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto una grande famiglia. E come in tutte le famiglie si possono avere visioni diverse, sulle quali è anche opportuno confrontarsi, all’interno del Club, per arrivare alle migliori soluzioni. Sicuramente, nelle opinioni espresse pubblicamente in questi giorni c’è un intento costruttivo e di crescita”.

Ciro Immobile di nuovo out, questa volta si spera per poco. Terzo infortunio stagionale, il quarto se al conto si aggiunge lo stop in Nazionale datato settembre 2022. Domani il bomber della Lazio potrebbe svolgere i test strumentali ai flessori della coscia destra in clinica Paidea. Sarri aspetta notizie, spera confortanti. I muscoli della gamba destra sono un tormento da sempre per Ciro, nella zona sono presenti varie cicatrici di vecchi infortuni. In campo ha chiesto immediatamente il cambio: l’essersi fermato subito potrebbe aver scongiurato una lesione importante. Per i tempi di recupero bisogna attendere gli esami. Di sicuro non ci sarà per Lazio-Bologna di Coppa Italia, match che si giocherà giovedì all’Olimpico. Se non si è stirato potrebbe recuperare per Lazio-Milan del 24 gennaio. Tutti incrociano le dita.

Cosa si siano detti è un mistero, perché entrambi avevano le mani davanti alla bocca. Ma le telecamere hanno comunque pizzicato, al termine di Roma - Fiorentina, José Mourinho parlare con il centrocampista della Fiorentina Amrabat. Il marocchino, reduce da un Mondiale strepitoso, piaceva alla Roma anche prima dell'arrivo di Mou (e di Pinto), ma la Fiorentina fu più rapida ad acquistarlo dal Verona. Dopo qualche difficoltà iniziale, Amrabat è tornato ad avere un rendimento di ottimo livello e il suo nome è tornato a circolare in chiave mercato. Dal suo arrivo a Trigoria Mourinho, poi, ha sempre chiesto un centrocampista e allora ecco che i tifosi, sui social, hanno iniziato a sperare "che Mou abbia fatto quello che sa fare benissimo: convincere i giocatori".