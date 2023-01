Coppa Italia, Napoli, Pioli e Inzaghi: le ultimissime

Dopo la cinquina rifilata alla Juve torna stasera in campo il Napoli di Spalletti. Al Maradona in programma la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese. Restano dubbi sul regolare svolgimento della gara dato l’allerta maltempo su tutta la Regione Campania e in modo particolare sulla città di Napoli. Allerta meteo di colore arancione prorogata fino a domani: condizioni critiche, piogge e forti raffiche di vento. La società ha invitato i tifosi ad anticiparsi, i tornelli apriranno per le 18.30, ma, come detto, resta in dubbio il regolare svolgimento dell'incontro.

Intanto Spalletti ha lasciato a casa Kvaratskhelia e Demme, entrambi salteranno la Cremonese. Il georgiano non si è allenato per sindrome influenzale, Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia.

In vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma domani a Riad, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: “L’Inter è un avversario forte che ci ha creato sempre delle difficoltà, anche quando abbiamo avuto modo di vincere. La Supercoppa rappresenta una grande occasione per noi. Ce la vogliamo giocare, il Milan è una squadra che ha ancora fame. La sosta per il Mondiale potrebbe essere una chiave di lettura per il calo di rendimento: stare fermi per cinquanta giorni, e poi riprendere giocando ogni tre giorni è stato pesante per tutti. Soltanto il Napoli non ha avuto cali, tutte le altre hanno lasciato qualcosa per strada”.

Anche l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della finale: ”Ho avuto la fortuna di giocare tante finali, sia da giocatore che da allenatore, alcune le ho perse, ma fortunatamente ne ho vinte di più. Le finali sono partite a sé, ci saranno tanti momenti nella sfida stessa in cui dovremo essere bravi a gestire la situazione. Il derby è una partita particolare, una partita che spesso viene decisa dagli episodi. Quest’anno, in campionato non meritavamo di perdere”. Il tecnico ha almeno un paio di dubbi: “Darmian sta facendo bene, è una grandissima risorsa. Ma Dumfries dopo il Mondiale sta tornando ai suoi livelli. Lukaku? Si è allenato parzialmente in gruppo, se non dovesse recuperare per domani, abbiamo speranze per la partita contro l’Empoli”.