Supercoppa, Lazio, Napoli e tennis: le ultimissime

A Riyad Inter-Milan. Lesione di I grado per Immobile. La Cremonese elimina il Napoli dalla Coppa Italia. Sinner avanza in Australia

ROMA - L'attesa è finita: questa sera alle 20 a Riyad l'Inter e il Milan si giocheranno la Supercoppa Italiana. Le probabili formazioni. Tegola in casa Lazio: lesione i 1 grado alla coscia destra per Ciro Immobile. Questo l'esito degli esam svolti al Padei International Hospital. L'attaccante biancoceleste dovrà stare fermo almeno una-due settimane: out contro Bologna, Milan e Fiorentina e punta alla gara di campionato contro il Verona. Incredibile al Maradona. La Cremonese ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, ottenendo la qualificazione ai quarti di finale dove troverà la Roma di Mourinho. Il tennista italiano Jannik Sinner, numero 16 al mondo, è passato agevolmente al terzo turno degli Australian Open battendo l'argentino Tomas Etcheverry (79mo in classifica) 6-3, 6-2, 6-2, a Melbourne.