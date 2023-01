Zaniolo, Juventus, Lucarelli e Skriniar: le ultimissime

Zaniolo rompe con Mourinho. Chiné chiede 9 punti di penalizzazione per la Juve. Arrestato il figlio di Lucarelli. In Francia sicuri che Skriniar andrà al Psg

ROMA - Nicolò Zaniolo non sarà convocato da Josè Mourinho per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è totalmente di Nicolò Zaniolo che ha fatto sapere ad allenatore e società di non essere disponibile per la sfida contro la squadra della città in cui è cresciuto. Il mercato non c'entra nulla, nel senso che non ci sono trattative avviate per la sua cessione. "La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee". Cosi', apprende l'ANSA, il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha motivato la sua richiesta di 9 punti di penalizzazione per la Juventus nella requisitoria davanti alla Corte federale per la riapertura del processo per le plusvalenze per il club bianconero e altri 8, con le relative sanzioni. Arresti domiciliari per due calciatori del Livorno di 22 e 23 anni accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana a Milano. Il 23enne è Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli. L'altro è Federico Apolloni, compagno di squadra. Milan Skriniar sembra avere il futuro segnato, nel senso che non giocherà più nell'Inter, bensì Oltralpe, in Francia, sponda Paris Saint-Germain. Ne sono sicuri due fra i più autorevoli giornali francesi, Le Parisien e L'Equipe, secondo i quali il difensore slovacco, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo da parte del club nerazzurro, ha dato la propria parola agli emissari del sodalizio parigino. Ascolta le news del pomeriggio