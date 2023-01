Juventus, Napoli, Fiorentina e Verona: le ultimissime

Sono i 15 punti di penalizzazione per la Juventus, squalificati i dirigenti. Si chiude il girone di andata di Serie A

ROMA - Stangata della Corte federale alla Juve per il caso plusvalenze: -15 punti in classifica, oltre la richiesta della Procura federale che era stata di nove. Squalifiche ai dirigenti: 24 mesi ad Andrea Agnelli, 30 mesi a Fabio Paratici, 16 a Federico Cherubini (per tutti con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa). Otto mesi per Pavel Nedved, 24 per Mauro Arrivabene. La Juventus "attende la pubblicazione delle motivazioni e preannuncia la proposizione di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini del Codice di Giustizia Sportiva". Lo scrive il club bianconero in una nota. Oggi intanto al via la 19\a giornata di serie A con il Napoli capolista che alle 18 sarà di scena a Salerno nel derby campano. Prima alle 15 il Verona ospiterà il Lecce mentre nel posticipo delle 20.45 al Franchi il match tra Fiorentina e Torino. Le probabili formazioni.