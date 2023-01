Juventus, Milan, Vardy e Australia Open: le ultimissime

Allegri: "Avanti a testa alta". Il presidente dei New York Yankees entra nel cda del Milan. Disavventura per Vardy. Clamorosa eliminazione in Australia

ROMA - Dopo la batosta dei 15 punti di penalizzazione la Juventus è pronta a tonare im campo contro l'Atalanta nell'ultima gara del girone di andata del campionato. alla vigilia il tecnico Allegri ha parlato in conferenza: "Stamattina ho parlato con l'ad Scanavino di ciò che è successo ieri: oggi il presidente Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra": Il tecnico prosegue: "Dobbiamo ricompattarci ancora di più e lavorare con profilo basso. Dobbiamo solo pensare al campo se vinciamo andiamo al settimo posto". Randy Levine, da oltre 20 anni presidente dei New York Yankees, è un nuovo componente del Cda del Milan. Lo annuncia il club rossonero, in una nota. Disavventura per il 36enne attaccante del Leicester, Jamie Vardy. Come riportato dal Daily Mail, giovedì sera la palestra personale all'interno della villa del calciatore, situata nel Lincolnshire, è andata a fuoco. Si è interrotta bruscamente l'avventura di Andy Murray agli Open d'Australia, primo Slam stagionale del 2023. Il tennista scozzese è stato infatti battuto in quattro set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-1, 6-7 (7-9), 6-3, 6-4. Murray aveva eliminato l'azzurro Matteo Berrettini al primo turno del prestigioso torneo australiano. Ascolta le news della mattina