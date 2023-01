Roma, Juventus, Napoli e Sinner: le ultimissime

Oggi Spezia-Roma e Juve-Atalanta. Il Napoli vola a + 12 dal secondo posto. Sinner a caccia dei quarti in Australia

ROMA - Prosegue l'ultima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A, la Roma alle 18 sarà di scena al Picco contro lo Spezia, nel posticipo la Juventus post sentenza choc ospiterà allo Stadium l'Atalanta di Gasperini. Negli anticipi della 19ma giornata della Serie A di calcio il Napoli domina 2-0 in casa della Salernitana con le reti di Di Lorenzo e Osimhen e vola a +12 dal secondo posto. Il Torino vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina e manda in crisi la squadra viola decisiva la rete di Miranchiuk. Il Verona invece ha battuto 2-0 il Lecce. Oggi in campo Sampdoria-Udinese alle 12:30 e Monza-Sassuolo alle 15. Domani Bologna-Cremonese e Inter-Empoli, martedì Lazio-Milan. "Non voglio fermarmi qui". E' stato chiaro, Jannik Sinner, alla vigilia dell'incontro che segna per lui l'ottava partecipazione agli ottavi di finale di un torneo dello Slam. L'azzurro domani, dalle ore 9, andrà a caccia dei quarti, ma dovrà prima superare l'ostacolo rappresentato dal greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del tabellone, attualmente il tennista con la posizione più alta nel ranking Atp. Un successo nella terra dei canguri gli regalerebbe la leadership mondiale, a spese dello spagnolo Carlos Alcaraz.