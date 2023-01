Inter-Empoli, Bologna-Cremonese, Zaniolo e Tottenham: le ultimissime

Clamoroso a San Siro: dopo aver conquistato la Supercoppa italiana, l'Inter crolla in casa contro l'Empoli. Gli uomini di Zanetti si impongono 1-0 grazie alla rete segnata da Baldanzi al 21esimo della ripresa. I nerazzurri, in dieci per l'espulsione di Skriniar dal 40esimo del primo tempo, restano così a meno tredici dal Napoli capolista.

Altra gara giocata nel pomeriggio: al Dall’Ara Bologna e Cremonese hanno pareggiato per 1-1. Succede Tutto nella ripresa: prima il vantaggio ospite su rigore trasformato da Okereke; poi, al 55esimo, il pareggio rossoblù con l’autogol di Chiriches. I lombardi restano ultimi con soli 8 punti, mentre il Bologna sale a quota 23, alla pari di Juve e Fiorentina. Il girone d’andata della Serie A si chiuderà domani sera con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan in programma alle 20:45.

Il Milan fa sul serio per Zaniolo. Con il procuratore Vigorelli in veste di mediatore, è in arrivo a Trigoria una proposta da 3 milioni per il prestito e 15 più bonus per l’eventuale acquisto definitivo. Eventuale perché il Milan intende inserire la condizione della qualificazione alla prossima Champions League. Per il momento Tiago Pinto tiene duro e continua a pretendere l'obbligo riscatto. Ma la chiusura del mercato si avvicina e Zaniolo e la Roma sembrano ormai separati in casa: a 18 mesi dalla scadenza del contratto, è interesse di tutti arrivare a dama. Nella giornata di domani la dirigenza milanista potrebbe incontrare la Roma per limare le differenze. Zaniolo però ha già scelto e ha detto sì. Da sempre la sua priorità è quella di restare in Italia. E la prospettiva di tornare a Milano, dove è cresciuto con l'Inter, lo intriga parecchio.

Si è giocato anche in Premier League. Il Tottenham ha battuto in trasferta il Fulham nel derby londinese. Decisiva la rete segnata da Harry Kane sul finire di primo tempo. Boccata d’ossigeno per Antonio Conte che torna a vincere dopo le due sconfitte consecutive contro Arsenal e Manchester City. Gli Spurs si portano momentaneamente a - 3 dal quarto posto occupato dal Manchester United, i Red Devils, però, hanno una gara in meno. Il Fulham resta invece settimo a quota 31.