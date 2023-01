Lazio-Milan, Immobile, Pogba e Vlahovic: le ultimissime

Dopo il clamoroso ko dell’Inter di ieri sera, battuto a San Siro dall’Empoli, il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, in programma questa sera alle 20:45, chiude il girone d’andata della Serie A. La Lazio con una vittoria avrebbe la possibilità di agganciare Inter e Roma, rispettivamente terza e quarta a pari punti, mentre si trovano un punto sopra (a 38) i rossoneri. Sarri deve rinunciare ancora a Immobile e si affida a Felipe Anderoson come falso 9, inserendo Pedro sulla fascia destra al posto del brasiliano. Per il resto dovrebbe essere la solita Lazio con Luis Alberto ancora titolare come in tutte le ultime uscite.

Se vuole continuare a credere nella rincorsa scudetto, il Milan di Pioli non può più sbagliare. Reduci dai pareggi, entrambi per 2-2 contro Roma e Lecce, con una vittoria contro la Lazio i rossoneri si riporterebbero a - 9 dal Napoli capolista. Pioli deve rinunciare a Theo Hernandez, tenuto a riposo per un affaticamento muscolare. Al suo posto giocherà Dest. Dubbi solo per quanto riguarda la trequarti: Saelemaekers in vantaggio su Messias, Brahim Diaz su De Ketelaere.

Aggiornamento sull’infortunio di Ciro Immobile. L’attaccante dovrà stare fermo ancora un paio di settimane. Il bomber biancoceleste, oltre a saltare la sfida di stasera contro il Milan, non ci sarà nel prossimo match di campionato contro la Fiorentina e nemmeno nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma il 2 febbraio. Potrebbe rientrare per Verona-Lazio del 6 febbraio, o al massimo per Lazio-Atalanta dell'11. Lo staff medico predica comunque calma, servirà totale prudenza per evitare un'altra ricaduta.

Buone notizie per Max Allegri: Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono pronti a tornare in campo. I due calciatori della Juve sono tornati a disposizione del mister e, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero essere convocati già per il prossimo match idi campionato contro il Monza, in programma domenica prossima allo Stadium.