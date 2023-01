Zaniolo, Napoli, Troost-Ekong, Lazio: le ultimissime

Siamo entrati nella settimana di Napoli-Roma e in casa giallorossa tiene ancora banco la vicenda Zaniolo. L'ex Inter ha chiesto a Mourinho di non essere convocato per la gara vinta domenica scorsa contro lo Spezia. Le voci di mercato stanno destabilizzando l'attaccante, da capire ora se la situazione si ripeterà anche per la super sfida contro gli azzurri di Spalletti. Intanto, Zaniolo si è ripresentato oggi a Trigoria prima dell'appuntamento fissato da Mourinho per il regolare allenamento delle 15. È arrivato in anticipo e, come mostrato in una storia su Instagram, ha svolto della crioterapia.

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita di domenica sera al Maradona contro la Roma. Grande curiosità per le condizioni di due giocatori in particolare, Juan Jesus e Kvaratskhelia, che per motivi diversi avevano saltato la sfida contro la Salernitana. Il georgiano, come si legge nel report ufficiale, ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l'intera seduta con il gruppo. Pienamente recuperato il difensore brasiliano, sulla via del recupero anche il 77, che ci sarà contro la Roma.

Tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, la Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con il Watford F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’93 William Troost-Ekong". Il calciatore "indosserà la maglia numero 15". Olandese naturalizzato nigeriano, ha già militato in Serie A con l'Udinese dal 2018 al 2020.

Novità da questa sera sulla maglia della Lazio. Il club biancoceleste, con una nota, ha dato notizia di un nuovo sponsor: “A partire dalla gara di questa sera, Lazio-Milan, e per le restanti 10 gare casalinghe della Serie A TIM, la Lazio scenderà in campo indossando la propria maglia da gioco con una novità: sulla manica sinistra, infatti, apparirà il nuovo sponsor AIRFire". L’azienda si occupa di sicurezza di ambiente militari, civili, industriali, pubblici e privati.