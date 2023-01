Napoli, Milan, Uefa e Wimbledon: le ultimissime

Ufficiale Gollini al Napoli. Maignan tornerà in Champions. La Uefa toglie Supercoppa alla Russia. Novità per Wimbledon

ROMA - Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo in prestito del portiere Pierluigi Gollini. Il 28enne arriva dalla Fiorentina che prende dal Napoli il portiere Sirigu. Lo ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Twitter, scrivendo "Benvenuto Pierluigi". Dopo la batista contro la Lazio in campionato arriva una buona notizia per i tifosi del Milan: il portiere Maignan infatti tornerà per la Champions League. Ad annunciarlo è stato il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine della presentazione di un libro sul club rossonero nella sala Aldo Moro di Montecitorio. La Uefa ha tolto alla Russia l'organizzazione della Supercoppa europea del prossimo agosto a causa del conflitto in corso in Ucraina. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo svoltosi oggi a Nyon. Anche Wimbledon si adegua alle scelte fatte da tempo dagli altri tre tornei del grande slam e dalla prossima edizione, al via il 3 luglio, gli incontri di doppio maschile si giocheranno al meglio dei tre set, abbandonando la formula tradizionale delle cinque partite.