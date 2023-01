Zaniolo, Milan, Monza e Juventus: le ultimissime

Il Bournemouth offre 30 milioni per zaniolo. Indagini sulla cessione del Milan, il Monza mette in vendita i bilgietti per il derby. Allegri aspetta Pogba e Vlaohovic

ROMA - A Trigoria è arrivata la prima offerta ufficiale per Nicolò Zaniolo. A formularla è il Bournemouth mettendo sul piatto un acquisto immediato a titolo definitivo per un valore complessivo dell'operazione di circa 35 milioni di euro (bonus compresi). La Roma manterrebbe anche un 10% sulla futura rivendita e adesso la decisione se accettare o meno spetterà al calciatore che invece aveva un accordo di massima con il Milan e vorrebbe vestire la maglia rossonera. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf sta effettuando acquisizioni nell'ambito di un'inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell'agosto scorso. Indagine che più nello specifico parte da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye. L’ AC Monza informa i propri tifosi che dalle ore 10:00 di venerdì 27 gennaio inizierà la vendita dei biglietti per la 23^ giornata di campionato di Serie A Tim Monza – Milan che si disputerà sabato 18 febbraio con calcio di inizio alle ore 18:00. La Juventus si allena alla Continassa, Massimiliano Allegri sta dirigendo la sessione mattutina di lavoro. Insieme al resto dei compagni c'è anche Bonucci, il difensore sta provando a mettersi alle spalle i guai muscolari che lo hanno fermato a metà dicembre. Per Pogba e Vlahovic c'è attesa in vista del test di oggi pomeriggio: i due calciatori, insieme a De Sciglio e Cuadrado, prenderanno parte all'allenamento congiunto con la Next Gen per valutare al meglio le loro condizioni in vista del rientro nell'elenco dei convocati. Ascolta le news della mattina