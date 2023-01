Juventus, Napoli, Fifa e Barcellona: le ultimissime

Allegri ritrova Pogba e Vlahovic. Kvaratskhelia rientra con la Roma. Il mercato torna ai livelli pre-pandemia. Ancora problemi economici per il Barcellona

ROMA - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri può finalmente sorridere: Vlahovic e Pogba infatti sono pronti tornare in campo e dunque fare il loro esordio in questo 2023. Con loro ci saranno certamente anche De Sciglio e Cuadrado che hanno giocato i 50 minuti di testa con la Next Gen in vista della gara di campionato contro il Monza. Confortante la l condizione del serbo che è andato a rete tre volte, bene anche Pogba che invece di gol ne ha segnati due. Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di tecnica. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: un gruppo ha lavorato su stazioni di forza mentre l'altro ha effettuato esercitazione tattica. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto l'intera seduta in gruppo e sdarà dunque in campo contro la Roma. Primo giorno di allenamento in azzurro per Gollini. Oltre 70mila trasferimenti internazionali, di cui 20 mila tra i professionisti, nel 2022, per una spesa record di 6.5 miliardi di dollari, poco meno di 6 miliardi di euro; e i club della Premier League inglese ancora una volta in cima alla lista, tanto da superare per la prima volta la soglia dei 2 miliardi di euro (2.2 mld di dollari) di spesa totale. Sono i dati dell'annuale Global Transfer Report della Fifa. I 20.209 trasferimenti tra i professionisti rappresentano un aumento dell'11,6% rispetto al 2021, con cifre superiori ai livelli pre-Covid del 2019; la spesa cresce del 33,5% restando ancora inferiore al periodo pre-Covid. Ancora problemi economici per il Barcellona. La Liga, infatti, ha respinto il deposito del rinnovo contrattuale dell'attaccante Gavi, facendo sapere ai dirigenti del club catalano che il documento non può essere accolto. Lo riporta Marca.