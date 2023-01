Zaniolo, Serie A, Spagna e Australian Open: le ultimissime

Zaniolo aspetta il Milan. Inizia il girone di ritorno di Serie A. Real e Athletic Bilbao in semifinale di Coppa del Re. Tsitsipas in finale in Australia

ROMA - A quattro giorni dalla chiusura del mercato l’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo non ha un’offerta che possa mettere tutti d’accordo. Il Milan è molto distante, si è chiamato fuori, non può alzare assolutamente l’offerta iniziale: 18 milioni più due di bonus. Il giocatore giallorosso piace al Bournemouth che ma messo sul piatto 25 milioni più 10 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Zaniolo però ha detto di no perché ha già un accordo con il Milan. Oggi al via la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A con due sfide: alle 18 Bologna-Spezia, alle 20.45 il posticipo tra Lecce e Salernitana. Le probabili formazioni. Real Madrid e Athletic Bilbao accedono alle semifinali di Coppa del Re. Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo, si è qualificato per la finale degli Open d'Australia battendo il russo Karen Khachanov 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3.