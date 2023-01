Inter, Atalanta, Torino e Zaniolo: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

L'Inter a Cremona, l'Atalanta ospita la Sampdoria. Rottura tra Zaniolo e la Roma

ROMA - Prosegue la prima giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A: negli anticipi di ieri Bologna-Spezia 2-0, la Salernitana ha vinto a Lecce 2-1. Oggi toccherà all'Inter che alle 18 sarà di scena a Cremona. Prima alle 15 Empoli-Torino mentre nel posticipo delle 20.45 Atalanta-Sampdoria. Domani il big match tra Napoli e Roma ma in casa giallorossa tiene ancora banco il caso Zaniolo: il giocatore è orientato a dire no alla ricca offerta del Bournemouth perché spera di finire al Milan con cui ha già un accordo di massima. Da vedere cosa succederà considerato che la Roma aveva, invece, trovato un accordo con il club inglese che avrebbe preso il giocatore a titolo definitivo. La società giallorossa è furiosa e si ritiene danneggiata dalla decisione di Nicolò, che blocca il mercato. Possibili provvedimenti disciplinari per il calciatore.