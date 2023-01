Tavecchio, Milan, Dani Alves e Sabalenka : le ultimissime

E' morto Carlo Tavecchio. Pioli: "Dobbiamo reagire". La proposta di LAves alla vittima. La Sabalenka vince gli Australian Open

ROMA - Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Aveva 79 anni, ne avrebbe compiuti 80 a luglio. Una vita nei Dilettanti, è stato presidente della Federcalcio dal 2014 al 2017, salvo poi dimettersi dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia. Compattezza per voltare pagina, senza pensare a quel che si poteva fare meglio in precedenza. È uno Stefano Pioli senza fronzoli quello che presenta la sfida di domani del suo Milan con il Sassuolo, alle 12.30 al Meazza. "Penso sia normale che i risultati positivi portino entusiasmo. Io credo che con il bel gioco sia più importante ottenere i risultati, ma a ora conta vincere. Portiamo avanti le nostre idee e il nostro modo di giocare, dipende da noi più che dai nostri avversari". "Non voglio soldi, ma solo che vada in prigione". Ester Garcia Lopez è l'avvocato della giovane donna che accusa di stupro il calciatore Dani Alves in una discoteca a Barcellona. E quando le chiedono notizie sulla sua assistita, la prima cosa di cui parla è la ferma determinazione della ragazza ad avere giustizia. La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Open d'Australia 2023. Nella finale giocata a Melbourne ha sconfitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in 2h28' di gioco.