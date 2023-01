Inter, Roma, Napoli e Lazio: le ultimissime

L'Inter va a -10 dal Napoli che sfida la Roma. Sarri chiede continuità

ROMA - L'Inter batte la Cremonese in rimonta grazie a una doppietta di Lautaro Martinez e si porta momentaneamente al secondo posto a -10 dal Napoli. Nelle atre gare l'Atalanta ha battuto 2-0 la Sampdoria, pirotecnico 2-2 tra Empoli e Torino. Grande attesa per il big match tra Napoli e Roma posticipo della 29\a giornata, Mourinho commenta il caso Zaniolo: “Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia sembra stia diventando realtà. Mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo". "Questo Napoli è un ciclista che sa di doversi confrontare con ciclisti altrettanto se non più forti. Deve quindi imparare a stare ritto sui pedali, mai seduto perché si spinge meno e invece c'è da pedalare forte sempre fino in fondo". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa prima del match di domani contro la Roma. La Lazio invece ospiterà la Fiorentina alle 18 allo stadio Olimpico il tecnico biancoceleste Sarri ha un obiettivo: “Dopo la vittoria sul Milan, la soluzione è l'equilibrio, nelle sensazioni e nelle analisi, senza eccedere nel pessimismo o nell'ottimismo. I nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, serve il salto di qualità definitivo”. Ascolta le news del pomeriggio