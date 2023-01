Milan, Lazio, Skriniar e Djokovic: le ultimissime

Il Sassuolo espugna San Siro. Immobile torna tra i convocati. Skriniar: "Ho un accordo con il Psg". Djokovic vince gli Open d'Australia

ROMA - Non si interrompe la crisi del Milan campione d'Italia che dopo le sconfitte contro l'Inter in Supercoppa (3-0) e la Lazio in campionato (4-0), i rossoneri di Pioli vengono sonoramente battuti anche dal Sassuolo, che si impone 5-2 al Meazza nel lunch match della prima giornata di ritorno. C'è anche Ciro Immobile nella lista dei convocati per la sfida tra Lazio e Fiorentina. L'attaccante, che si era fermato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, potrebbe trovare spazio nel finale poer mettere minuti nelle gambe, quasi certa la sua presenza dall'inizio giovedì in Coppa Italia contro la Juventus a Torino. "Sì, è vero, ma non posso dire di più al momento. Sto ancora aspettando un accordo tra i club". Con queste parole al sito slovacco futbolsfz.sk Milan Skriniar conferma l'accordo raggiunto con il Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) disputatosi sui campi in cemento di Melbourne Park. Ascolta le news della mattina