Zaniolo, Milik, Llorente e Udinese-Verona: le ultimissime

È stata una notte di paura per Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Nella notte di ieri il giocatore della Roma ha chiamato la polizia, intorno all’una e mezza, per la presenza di tifosi che lo stavano insultando fuori dalla sua villa di Casal Palocco. Con lui c’era il padre. Già in giornata, mentre rientrava a casa, Zaniolo aveva notato una macchina con dei tifosi che lo inseguivano per insultarlo. Non sono ore facili per Nicolò e la sua famiglia, visto lo striscione al Colosseo, quello fuori Trigoria e le tante scritte contro di lui in giro per la città. La situazione con la Roma è ormai molto tesa e alla fine del mercato mancano solo due giorni.

Intanto la Roma ha piazzato il colpo dell’ultima ora, dopo aver definito la cessione di Shomurodov in prestito allo Spezia. Mourinho accoglie Diego Llorente in difesa. Il ventinovenne centrale del Leeds - 8 presenze in questa stagione - arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Roma e Leeds devono definire gli ultimi dettagli, ma il giocatore potrebbe arrivare già in serata per visite mediche e firma sul contratto.

Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Arkadius Milik, costretto ieri al cambio forzato durante la gara tra Juventus e Monza, ha rimediato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il centravanti dovrà sottoporsi tra due settimane a nuovi controlli per capire i tempi di recupero. Sembra comunque molto difficile che l’attaccante possa rientrare prima di marzo.

La sfida di stasera in programma alla Dacia Arena tra Udinese e Verona stasera alle 20:45 chiuderà il quadro della ventesima giornata del campionato di Serie A. I friulani dovranno fare a meno molto probabilmente di Pereyra, oltre che sicuramente di Deulofeu. Questo il probabile 11: Silvestri in porta; difesa a 3 con Becao, Bijol e Perez; da destra a sinistra i 5 di centrocampo saranno Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan e Udogie; Beto e Success davanti. Nel Verona, invece, Zaffaroni dovrebbe proseguire sulla strada del 3-4-1-2, con Ceccherini, Hien e Magnani dinanzi a Montipò. A centrocampo spazio per Depaoli, Sulemana, Tameze e Doig. Linea d’attacco formata da Djuric e Lasagna alle cui spalle agirà Lazovic.