Udinese-Verona, Zaniolo, Diego Llorente e Gattuso: le ultimissime

Si è chiusa con un pareggio per 1-1 tra Udinese e Verona la 20esima giornata del campionato di Serie A. Alla Dacia Arena di Udine succede tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio con l’autorete di Becao al quarto minuto; padroni di casa che pareggiano al 21esimo grazie al gol di Samardzic. Non cambia nulla nelle posizioni in classifica di entrambe le squadre, giusto un piccolo passo avanti che mantiene gli scaligeri ancora in piena zona retrocessione. Domenica l’Udinese è attesa dalla trasferta a Torino contro il Toro; il Verona, invece, sarà di scena lunedì al Bengodi contro la Lazio.

Linea durissima della Roma nei confronti di Nicolò Zaniolo. Pur avendo manifestato totale vicinanza al giocatore, dal punto di vista umano, per gli insulti e le minacce, il club giallorosso, e in particolare i suoi proprietari, hanno deciso: Nicolò è fuori dal progetto tecnico. Al momento la situazione è questa. Nei prossimi giorni si valuteranno le sanzioni disciplinari. La decisione è presa in accordo tra allenatore, dirigenza e proprietà. I Friedkin vogliono che sia chiara una cosa, non sono disponibili a negoziare: se Zaniolo vorrà andar via in estate, e quindi non restare 18 mesi senza pallone (il suo contratto scade nel 2024), perdendo così anche la Nazionale, dovrà portare un'offerta pari o superiore a quella fatta dal Bournemouth nei giorni scorsi (intorno ai 30 milioni di euro).

Un altro segnale della fine del rapporto tra Nicolò Zaniolo e la società giallorossa arriva tramite i social. Il calciatore ha cancellato dalla sua bio di Instagram la dicitura "Football Player As Roma" che era presente dal giorno del suo arrivo nella Capitale, rimpiazzandola con un semplice "atleta". Roma che intanto accoglie il nuovo rinforzo in difesa: Diego Llorente è sbarcato a Fiumicino. Il difensore centrale è pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva in prestito oneroso dal Leeds con diritto di riscatto.

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia. A comunicare la separazione dal tecnico italiano è lo stesso club levantino tramite il proprio sito internet. La decisione arriva dopo un lungo incontro tra Ringhio e la società. Prima il ko con il Valladolid, che conferma un trend negativo in Liga, poi le difficoltà in sede di calciomercato, con il mancato arrivo di rinforzi ritenuti fondamentali per raggiungere almeno l'obiettivo della salvezza. Questi i motivi alla base del divorzio, che non è il classico esonero, ma una risoluzione consensuale tra le parti. Ascolta le news del pomeriggio