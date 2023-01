Lazio, Roma, Napoli e Juve: le ultimissime

I biancocelesti provano in extremis a prendere il terzino italiano. L'esterno romanista di nuovo ai box. Lobotka pronto a rinnovare. Il duro comunicato della Juve

Lazio e Pellegrini all’ultimo giro se parte Fares. Ieri nuovo contatto con l’agente dei due terzini, i loro destini restano incrociati. Fares può andare all’Alanyaspor, ma i turchi non coprono tutto lo stipendio.

L’idea biancoceleste: provare a piazzare Fares in prestito e puntare tutto, prima del gong fissato per le 20, sul giocatore oggi in Germania. Il profilo Instagram di Pellegrini, da giorni, è stato preso d’assalto dai tifosi biancocelesti.

Brutte notizie per Josè Mourinho. Nel corso della gara contro il Napoli (vinta dagli azzurri per 2-1), Leonardo Spinazzola è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio. Il laterale giallorosso si è presentato ieri mattina a Villa Stuart per sostenere gli esami del caso. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Un problema che lo costringerà a saltare le prossime gare.

Il Napoli e Lobotka sono pronti ad andare avanti con un rinnovo di contratto.

Sull’argomento è intervenuto (ai microfoni di Calcio Napoli 24 live) Sasha Huet Baranov, agente del playmaker: «Abbiamo già da tempo l’accordo, non c’è da preoccuparsi perché fra poco procederemo con la società. Intanto ringraziamo Giuntoli, aggiungo che Stanislav è contento di stare a Napoli. Lobotka nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo, lo sto ripetendo da 3/4 anni, e quando lo dissi in molti mi risero in faccia. È un gran lavoratore e uno che non si accontenta mai.

Dopo la pubblicazione delle motivazioni della Corte Federale d'Appello sulla sentenza plusvalenze, la Juventus ha risposto tramite un comunicato ufficiale. Queste le parole nella nota del club: "Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello.

Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti.