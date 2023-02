Inter, Coppa Italia, Pellegrini e Jorginho: le ultimissime

L’Inter è la prima semifinalista della Coppa Italia 2022-23. La squadra di Inzaghi ha battuto 1-0 l’Atalanta nella sfida giocata ieri sera a San Siro. A decidere la gara il gol segnato da Matteo Darmian al 12esimo minuto del secondo tempo. In semifinale i nerazzurri sfideranno la vincente dell’ultimo quarto, in programma domani sera allo Stadium tra Juventus e Lazio.

Oggi, invece, scenderanno in campo le quattro squadre presenti nella parte bassa del tabellone della Coppa Italia. Alle 18:00 al Franchi la Fiorentina ospita il Torino; stasera all’Olimpico la Roma attende la sorpresa Cremonese.

Nell'ultimo giorno di mercato è arrivata finalmente l'ufficialità per il colpo della Lazio, che è riuscita a chiudere per il terzino sinistro Luca Pellegrini. Pellegrini era da tempo un obiettivo di mercato dei biancocelesti, e si è tagliato addirittura parte dell'ingaggio per raggiungere l’accordo con la Lazio. "Sono molto felice di essere arrivato nella squadra del mio cuore, non vedo l’ora di abbracciarvi tutti", sono state queste le prime parole del nuovo terzino biancoceleste, pubblicate dalla società sul proprio canale Tik Tok.

Un altro colpo importante nell’ultimo giorno di mercato lo ha piazzato l’Arsenal che, con una trattativa lampo, ha strappato Jorginho al Chelsea. Il centrocampista ex Napoli e della Nazionale aveva il contratto in scadenza con i Blues e stava perdendo posti nelle gerarchie del nuovo allenatore Potter. L'Arsenal ha ufficializzato l'arrivo del giocatore, che va così a rinforzare la squadra di Arteta. Al Chelsea vanno 15 milioni di euro. Jorginho, che balza dal decimo al primo posto in Premier League senza neanche cambiare città, ha firmato un contratto fino al 2024.