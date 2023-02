Roma, Fiorentina, Lazio e Chelsea: le ultimissime

Nei quarti di Coppa Italia Roma-Cremonese e Fiorentina-Torino. Pellegrini: "Un sogno che si avvera". Mercato da oltre 300 milioni per il Chelsea

ROMA – Continuano i quarti di finale di Coppa Italia, alle 21 allo stadio Olimpico la Roma ospiterà la Cremonese di Ballardini. Prima alle 18 la Fiorentina sarà di scena al Franchi contro il Torino. Le probsbili formazioni. La Lazio ha chiuso il mercato con il colpo Luca Pellegrini: il terzino della Juventus arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore dopo le visite mediche in Paideia si metterà a disposizione di Sarri: “È una serata emozionante, difficile trovare le parole giuste – le sue prime parole ieri sera all'arrivo a Roma - Sono felicissimo di essere tornato a casa.È un'emozione difficile da spiegare, sono arrivato nella squadra del mio cuore. Non ho mai provato nulla di simile nella mia vita". Il Benfica invece ha annunciato la vendita del centrocampista argentino e campione del mondo Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni di euro, un record per un trasferimento in Premier League. Con questo trasferimento, la somma spesa dai Blues nel mercato d'inverno è di oltre 300 milioni di euro.