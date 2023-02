Premier League, Ziyech, Tacconi e Conte: le ultimissime

Record di operazioni in Premier. Sfuma il passaggio di Ziyech al Psg. Parla il figlio di Tacconi. Conte dovrà essere operato

ROMA - Con il passaggio di Enzo Fernandez al Chelsea dal Benfica per la cifra record di 121 milioni di euro la Premier League ha infranto ogni record di spesa, surclassando tutti gli altri principali campionati. L'affare Fernandez porta la somma totale investita dai club della massima serie inglese a 815 milioni di sterline (922 mln euro), di cui 275 milioni solo nell'ultimo giorno di mercato. Sfuma definitivamente il passaggio di Hakim Ziyech al Paris Saint-Germain. La commissione legale della LFP, la lega calcio francese, ha respinto infatti il ricorso presentato dal club parigino, che ieri sera - nell'ultimo giorno di calciomercato - non ha potuto ufficializzare l'arrivo in prestito dell'esterno offensivo a causa dell'invio tardivo della documentazione da parte del Chelsea proprietario del cartellino. "Papà sta continuando con la riabilitazione, i progressi sono piccoli ma gli obbiettivi rimangono grandi, fra tanti, quello di avvicinarlo a breve a noi, la strada è ancora lunga e piena di trabocchetti, ma insieme vinceremo". Andrea Tacconi, ancora una volta, attraverso i social aggiorna sul padre Stefano. Il Tottenham ha reso noto che oggi Antonio Conte si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea. Il tecnico italiano, 53 anni, negli ultimi giorni ha sofferto di forti addominali e dopo un'attenta valutazione medica - scrive oggi il Guardian - si è deciso di intervenire chirurgicamente. Ascolta le news della mattina