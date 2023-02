Roma, Zaniolo, Fiorentina e Conte: le ultimissime

Zaniolo tende la mano alla Roma. Italiano vola in semifinale. Il messaggio di Antonio Conte

ROMA – Clamoroso allo stadio Olimpico dove la Roma è stata battuta 2-0 dalla Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia e dice addio alla competizione. Colpaccio della squadra di Ballardini che sblocca con Dessers su calcio di rigore al 28', al 49' l'autogol di Celik condanna i giallorossi che nonostante un tempo non sono stati in grado di reagire e dicono addio a sorpresa alla competizione. La Cremonese in semifinale sfiderà la Fiorentina. In casa giallorossa intanto tiene ancoira banco il caso Zaniolo. Pinto ha preferito rimandare il discorso mentre il giocatore ha mandato una lettera alla società giallorossa tramite l'Ansa: "Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere". La Fiorentina conquista le semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo battendo per 2-1 il Torino grazie alle reti di Jovic e Ikoné con i granata cui non è bastata la rete di Karamoah nel finale. Tramite una storia su Instagram, Antonio Conte ha voluto rassicurare i tifosi con un messaggio, dopo l'intervento subito in giornata per la rimozione della cistifellea: "Grazie per i vostri splendidi messaggi. L'operazione è andata bene - le parole del manager del Tottenham - e io mi sento già meglio. Ora devo pensare a recuperare, non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra". Ascolta le news del pomeriggio