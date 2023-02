Lazio, Juventus, Roma e Mbappé: le ultimissime

Alle 21 Juventus-Lazio. Mourinho amaro: “Eliminazione meritata”. Serata da incubo per Mbappé

ROMA – Ultima gara dei quarti di finale di Coppa Italia: questa sera alle 21 allo Stadium Juventus-Lazio, chi vince in semifinale sfiderà l'Inter di Inzaghi. Le probabili formazioni. Alla vigilia in casa bianconera ha parlato Allegri che ha annunciato il forfait di Pogba per “un indolenzimento al flessore” come ha spiegato lo stesso tecnico: “Quando si alza il livello d'intensità dopo un lungo periodo di inattività è normale avere dei dolori, c'è bisogno di tempo per riassestare il motore". L'altro big, però, è pronto per un posto da titolare: "Domani Vlahovic dovrebbe giocare dall'inizio - l'annuncio dell'allenatore - e per il resto deciderò domani la formazione". Ieri la clamorosa eliminazione della Roma sconfitta 2-1 in casa dalla Cremonese. A fine gara Mourinho non cerca scuse: “Paghiamo un primo tempo orribile, di livello molto basso. Nella ripresa c'è un altro errore individuale che fa 2-0, poi dai miei c'è stata una buona reazione, ma loro si difendevano bene e noi non avevamo fortuna”. Serata sfortunata per l'attaccante del Psg, Kylian Mbappé. Il campione francese ha sbagliato un rigore tirato due volte per il Paris Saint-Germain contro il Montpellier, nella gara valida per la 21/ma giornata di Ligue 1 e poi è uscito zoppicando per infortunio.