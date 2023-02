Lotito, Serie A, Mbappé e Brady: le ultimissime

Lotito: "Tre problemi per il Flaminio". Gli arbitri della 21\a di Serie A. Mbappé rischia di saltare la gara contro il Bayern. Si ritira Tom Brady

ROMA - Torna a parlare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Tra i tanti argomenti affrontati anche quello del Flaminio molto caro ai tifosi: "Ad oggi è inadeguato, ci sono circa 16mila posti a sedere - ha detto a Radio Sei -. Noi ne vorremo almeno 45mila. Oltre a questo, c'è il problema della copertura e poi quello relativo ai parcheggi. Il problema sono le autorizzazioni". Poi spiega: "Non ha senso presentare il progetto quando è già risaputo che verrà bocciato. Il piano B è ovviamente avere uno stadio da un'altra parte, ma il Comune non è disponibile". Sarà Davide Massa ad arbitrare il derby Inter-Milan, in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 e valido per la 21/a giornata di Serie A. Per Spezia-Napoli, in programma domenica alle 12.30, designato Marco Di Bello. Queste le altre designazioni: Cremonese-Lecce (04/02, ore 15.00) Orsato; Roma-Empoli (04/02, ore 18.00) Dionisi; Sassuolo-Atalanta (04/02, ore 20.45) Marcenaro; Torino-Udinese (ore 15.00) Prontera; Fiorentina-Bologna (ore 18.00) Pairetto; Verona-Lazio (06/02, ore 18.30) Ayroldi; Monza-Sampdoria (06/02, ore 20.45) Chiffi; Salernitana-Juventus (07/02, ore 20.45) Rapuano. Una serata da dimenticare per Kylian Mbappè. L'Equipe parla di "demoni malvagi" che hanno contraddistinto la serata del campione del mondo, protagonista in negativo nell'importante vittoria che il Psg ha ottenuto in casa del Montpellier. Il francese è in dubbio per l'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco in programma il 14 febbraio al Parco dei Principi. La star del football americano Tom Brady fa un passo indietro e lascia la Nfl. In un video pubblicato su Twitter, il campione annuncia il suo ritiro.