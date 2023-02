Sarri, Allegri, Olimpiadi e Kyrgios: le ultimissime

Sarri: "Deluso solo dal risultato". Allegri: "Bella risposta dei ragazzi". Kyrgios assolto dall'aggressione alla ex. Gli Usa dicono si al blocco degli atleti russi a Parigi

ROMA – Lazio eliminata dalla Juventus in Coppa Italia il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è amareggiato: "Mi delude il risultato, non la prestazione - dice il tecnico dopo l'eliminazione - perché abbiamo concesso pochissimo, anche se siamo mancati un po' negli ultimi 20 metri: dispiace uscire, ma questa prova non ci lascia delusione". Raggiante Allegri che vede uno squarcio di luce dopo il tonfo in campionato contro il Monza: "E' stata una bella risposta, si fa sentire la mazzata dei 15 punti: eravamo presenti abbiamo mostrato anche buone trame di gioco". Gli Usa sostengono il blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024 a meno che non sia "assolutamente chiaro" che non rappresentino i rispettivi paesi. Il tennista australiano Nick Kyrgios si è dichiarato colpevole di aver aggredito l'ex fidanzata, ma ha evitato una condanna per quello che il magistrato ha definito un "singolo atto di stupidità", archiviando l'accusa. Kyrgios ha ammesso davanti al tribunale di Canberra di aver spinto a terra l'allora fidanzata Chiara Passari dopo un'accesa discussione.