Zaniolo, Lazio e Rui Costa: le ultimissime

ROMA - Nicolò Zaniolo è stato inserito da Josè Mourinho nella lista Uefa della Roma ma si tratta di un inserimento puramente formale e non sostanziale. Nessun riavvicinamento dunque, ma solo un inserimento per rispettare un accordo con l'Uefa (settlement agreement). In ogni caso il giocatore non sarà a Trigoria almeno per il prossimo mese. I motivi sono medici e legati alla sua assenza dalla capitale nell'ultima settimana. Zaniolo lo scorso 31 gennaio ha inviato alla Roma un certificato medico per un disagio psicologico che non gli permetterà di potersi allenare al Fulvio Bernardini per un mese, causa l'aggressione dei tifosi e tutto il caso scoppiato dalla sua richiesta di cessione. Boom di ascoltatori in tv per la sfida di Coppa Italia Juventus-Lazio vinta dai bianconeri 1-0 un gol che ha consentito ai bianconeri di volare in semifinale. La gara è stata vista su Canale 5 da 5.178.000 spettatori pari a uno share del 23.7%. Il match è stato il programma più visto ieri in prima serata. "Enzo non ha mostrato nessun interesse a restare. Mi dispiace per aver perso il calciatore, ma ho la coscienza pultia". Manuel Rui Costa, ex centrocampista di Fiorentina, Milan e della nazionale portoghese, ed attuale presidente del Benfica, ha commentato il trasferimento di Enzo Fernandez al Chelsea: operazione da oltre 120 milioni di euro. Ascolta le news della mattina