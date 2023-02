Chiesa, Giudice Sportivo, Calabria e Sampdoria: le ultimissime

Chiesa: "Ho pensato ma chi me lo fa fare?". Un mese di squalifica per Foti. Il Milan premia Calabrai. I tifosi doriani contestano Garrone

L'attaccante della Juventus Federico Chiesa ha raccontato il lungo periodo di riabilitazione per la rottura del crociato della docuserie su Prime Video 'Back on Track': "Tante volte durante l'allenamento mi è capitato che mi venisse proprio male al ginocchio e tra me e me dicevo: 'Chi me lo fa fare? Basta'. E invece penso che si riparta proprio da lì: avere la forza di andare avanti quando vorresti mollare". Dopo le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia, il giudice sportivo Alessandro Zampone, ha squalificato per un turno il giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni. Per quanto riguarda gli staff tecnici, squalificato fino al 28 febbraio Salvatore Foti (Roma) e fino al 9 Massimo Nenci (Lazio), mentre per quanto riguarda i preparatori atletici squalificati fino al 9 febbraio Alessandro Fonte (Lazio) e Stefano Rapetti (Roma). Per quanto riguarda le società ammenda di 4mila euro per il Torino. Davide Calabria premiato a Milanello per le sue 200 presenze in rossonero. Il capitano del Milan ha ricevuto una medaglia dal direttore dell'area tecnica, Paolo Maldini. Centinaia di tifosi della Sampdoria si sono riuniti sotto la sede della Erg a Genova della famiglia Mondini-Garrone, per contestare ancora una volta la cessione del club che ha portato all'attuale situazione societaria.