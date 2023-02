Roma, Milan, Inter e Benevento: le ultimissime

La Roma aggancia l'Inter al secondo posto in attesa del derby della Madonnina. Esonerato Cannavaro

ROMA - La Roma riscatta l'elimiazione in Coppa Italia battebdo 2-0 l'Empoli in campionbato e aggancia l'Inter al secondo posto. Nell'altro anticipo il Lecce ha vinto 2-0 a Cremona contro la Cremonese sempre piùà fanalino di coda. Domani l'atteso derby Inter-Milan, il tecnico rossonero Pioli ha le idee chiare: "Dell'Inter abbiamo grande rispetto, però abbiamo dimostrato anche in passato di potercela giocare. Domani ci serviranno determinazione e attenzione. So come giocheremo, ma non lo dico ora". Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi non si fida della crisi del Milan: “Non mi aspetto una squadra sottotono ma che avrà grandissima voglia di fare un gran derby. È una squadra che rispetto molto. Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore". Il Benevento ha esonerato Fabio Cannavaro. Fatale per il tecnico giallorosso l'ennesima sconfitta maturata in casa contro il Venezia. Il tecnico era stato pesantemente contestato a fine partita insieme al ds Pasquale Foggia, anche lui sollevato dall'incarico. Ascolta le news del pomeriggio