Napoli, Lazio, Roma e rugby: le ultimissime

Il Napoli vola a +16 sull'Inter. Sarri pronto a schierare la migliore Lazio. Il Galatasaray piomba su Zaniolo. Alle 16 esordio dell'Italia al Sei Nazioni

ROMA - Il Napoli espugna La Spezia e vola momentaneamente a +16 sull'Inter seconda questa sera impegnata nel derby contro il Milan. Primo tempo a reti bianche al Picco in avvio di ripresa la squadra di Spalletti sblocca la gara al 2' con il calcio di rigore su Kvaratskhelia per un fallo di mano nettissimo di Reca. Poi si scatena Osimhen che con una doppietta chiude la partica e consente agli azzurri di consolidare la testa della classifica. Lunedì alle 18.30 la Lazio di scena a Verona contro l'Hellas il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è pronto a schierare la squadra milgiore: in porta tornerà Provedel, Casale sarà al centro della difesa. A centrocampo torna Milinkovic. Il dubbio maggiore riguarda i terzini: rimarrà fuori uno tra Maruric, Hysaj e Lazzari, rischia di nuovo l’ex Spal, in panchina nelle ultime due di campionato contro Milan e Fiorentina. A destra dovrebbe giocare il montenegrino, a sinistra sono stati testati Hysaj e Pellegrini, che troverà la seconda convocazione dopo quella in Coppa Italia con la Juve. Nicolò Zaniolo e il Galatasaray: missione difficile, non impossibile. Il mercato in Turchia chiude mercoledì, ci sono ancora tre giorni pieni per portare a casa l'operazione, ma solo a determinate - e non derogabili - condizioni. La metamorfosi del Foro Italico, dal calcio al rugby, avviene in meno di una notte. La squadra operativa di Sport e Salute è in entrata in scena ieri sera, al fischio finale di Roma-Empoli, fino alle prime luci dell’alba di oggi: circa 10 ore di lavoro ininterrotto per il cambio look dello Stadio Olimpico. Dal set della Serie A a quello del Sei Nazioni di rugby con Italia-Francia, in programma oggi alle 16. Ascolta le news della mattina