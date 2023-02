Inter, Bologna, Zaniolo e rugby: le ultimissime

Lautaro stende il Milan. Il Bologna vince a Firenze. Il Galatasaray fa sul serio per Zaniolo. Esordio con sconfitta per l'Italia al Sei Nazioni

ROMA – L'Inter vince il derby vola a + 5 dal Milan e resta a -13 dal Napoli capolista vittorioso a La Spezia. Aalla squadra di Simone Inzaghi basta la rete di Lautaro nel primo tempo per portare a casa una preziosa vittoria in chiave Champions. Crisi senza fine per i rossoneri che incassano la tera sconfitta di fila e scivolano al sesto posto in classifica. Successo meritato del Bologna a Firenze contro la Fiorentina per 2-1 grazie ai gol di Orsolini nel primo tempo su rigore e Posch in avvio di ripresa. Nicolò Zaniolo apre al Galatasaray. L'attaccante vista la situazione con la Roma adesso è pronto anche al trasferimento in Turchia e stanno già cominciando ad arrivare alcuni indizi social sul suo gradimento alla destinazione. La Francia supera l'Italia 29-24 nella prima giornata del Sei Nazioni 2023. Ascolta le news del pomeriggio