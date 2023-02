Lazio, Monza, Zaniolo e Inter: le ultimissime

La Lazio a Verona a caccia del terzo posto. La Sampdoria cerca punti salvezza a Monza. Trattativa Roma-Galatasaray per Zaniolo. Inzaghi: “Derby dominato”

ROMA - Si chiude oggi la 21ª giornata del campionato di calcio di serie A con due posticipi: alle 18.30 la Lazio di Sarri cerca punti Champions a Verona contro l'Hellas, nel posticipo il Monza ospita una Sampdoria alla disperata caccia di punti per la salvezza. Le probabili formazioni. Sono intanto ore decisive per il futuro di Nicolò Zaniolo che può finire al Galatasaray dove il mercato è ancora aperto: la soietà giallorossa però è stata chiara: serve l'obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. L'Inter vince il derby e torna a -13 dal Napoli capolista. Esulta il tecnico nerazzurro Inzaghi: “Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia”. Sempre più in crisi invece il Milan di Pioli: “Non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione. Bisogna ripartire da stasera anche se è una sconfitta nel derby e che fa male moralmente”.