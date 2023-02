Zaniolo, Manchester City, Eintracht e tennis: le ultimissime

Il Fenerbache piomba su Zaniolo. Il City deferito per violazioni finanziarie. Indagato il figlio 13enne del patron dell'Eintracht. La nuova classifica Atp

ROMA - Ore decisive per la cessione del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo comn una clamorosa novità: il Fenerbache, storico rivale del Galatasary che per primo si è interessato all'attaccante, ha presentato una nuova offerta per il giocatore della Roma. Una proposta che sarebbe economicamente superiore a quella presentata dal club allenato da Okan Buruk. Nelle prossime ore la situazione sarà molto più chiara. Il Manchester City è stato deferito a una Commissione indipendente dalla Premier League per presunte violazioni delle regole del fair-play finanziario. Lo ha annunciato lunedì la massima serie inglese. L'ufficio del pubblico ministero di Francoforte ha avviato un'indagine nei confronti del presidente dell'Eintracht Francoforte, Peter Fischer, per acquisto e possesso illegale di cocaina. Come riferiscono i media tedeschi, lo hanno confermata le autorità incaricate dell'indagine, aggiungendo che anche la moglie di Fischer e il figlio di 25 anni sono indagati. L'origine dell'indagine, a quanto pare, è legata al figlio 13enne di Fischer, che avrebbe consumato cocaina con un amico a scuola. Poche le variazioni nella Top 20 dei Pepperstone ATP Rankings, considerato che la scorsa settimana si sono disputati solo i Qualifiers di Coppa Davis che non assegnano punti utili per la classifica. Zverev, finalista in Francia, perde 150 punti e scivola indietro di due posizioni. Continua a crescere l'Italia dei giovani. Jannik Sinner resta il numero 1 azzurro. L'altoatesino è iscritto questa settimana all'ATP 250 di Montpellier come Lorenzo Sonego, mentre Marco Cecchinato, sesto e ultimo dei Top 100 italiani questa settimana, è nel main draw a Cordoba.