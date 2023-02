Juventus, Lazio, Roma e Osimhen: le ultimissime

La Juve a Salerno. Sarri: “Pagati 5' di follia”. Zaniolo attende l'ok per volare a Istanbul. Lo United sogna Osimhen

ROMA – Coda della 21ª giornata del campionato di Serie A che si chiude questa sera all'Arechi con la sfida tra Salernitana e Juventus delle 20.45, le probabili formazioni. La Lazio torna da Verona con un misero 1-1, in vantaggio con Pedro i biancocelesti si sono fatti rimontare ad inizio ripresa. Rammaricato a fine gara il tecnico Sarri: “Purtroppo non è la prima volta che i primi minuti del secondo tempo non giochiamo a livello, ma dopo cinque minuti di follia abbiamo ritrovato il nostro modo di giocare. Dispiace per l'approccio della ripresa e per lo sbandamento dopo il pari”. Ore decisive per Nicolò Zaniolo al Galatasaray: il giocatore aspetta l’ok della Roma per partire in direzione Istanbul. Il Manchester United sarebbe pronto a tutto pur di aver Victor Osimhen nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal DalY Mail, il club inglese ha individuato nel centravanti del Napoli l'uomo giusto per completare il reparto avanzato: pronti 107 milioni di sterline.