Juventus, Roma, Flamenco e LeBron James: le ultimissime

ROMA - “I ragazzi hanno risposto bene. Bisogna essere sempre centrati con la testa. Quella di oggi era una partita non da giocare ma da vincere". Così Massimiliano Allegri commenta la vittoria della sua Juventus in casa della Salernitana, l'allenatore per adesso non guarda la classifica: “Io guardo la realtà delle cose. Siamo a quota 26 punti: dobbiamo arrivare a 40 e poi vedremo intanto abbiamo scalato posizioni. Ora l'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica". Nel giorno in cui la Roma incassa il sì della Giunta capitolina per la delibera sul pubblico interesse per il progetto sul nuovo stadio a Pietralata, il club trova l'intesa con il Galatasaray per la cessione a titolo definitivo di Zaniolo per un cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro e il classe '99 firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, con l'inserimento di una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni. Sorpresa nella prima delle due semifinali del Mondiale per club, che si sta disputando in Marocco. Il Flamengo perde 3-2 contro l'Al-Hilal (Arabia Saudita). LeBron James sempre di più nella leggenda Nba. Servivano 36 punti contro gli Oklahoma City Thunder e sono arrivati in meno di tre quarti per il numero 6 dei Los Angeles Lakers, che davanti agli occhi di un attento Kareem Adbul-Jabbar in prima fila a Los Angeles ha strappato lo storico primato alla leggenda Nba dopo 39 anni da miglior realizzatore della lega con 38.387 punti.