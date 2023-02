Bassino, Wijnaldum, Miretti e Lega Pro: le ultimissime

La Bassino è d'oro nel SuperG. Wijnaldum scalpita. Escluse fratture per Miretti. Attesa per l'elezione del presidente della Lega Pro

ROMA - L'Italsci femminile conquista un altro oro. Marta Bassino porta nella bacheca azzurra un'altra soddisfazione conquistando il SuperG. Sulle nevi di Meribel, infatti, la quasi 27enne piemontese si aggiudica la gara con il crono di 1'28"06, precedendo sul podio la statunitense Mikaela Shiffrin che porta a casa un argento con un ritardo di 11 centesimi, e l'austriaca Cornelia Huetter, bronzo a 0"33. Solo ottava Federica Brignone a 0"55, 11esima Sofia Goggia a 0"76, 15esima Elena Curtoni a 1"01. Georginio Wijnaldum scalpita per essere quantomeno in panchina per la sfida di sabato al Via del Mare contro il Lecce di Baroni. Il giocatiore sui social suona la carica: "Sentirsi più forti ogni giorno". Nessuna frattura, Fabio Miretti tira un sospiro di sollievo: gli esiti degli approfondimenti radiologici cui si è sottoposto il calciatore della Juventus hanno escluso guai particolarmente seri. Per il classe 2001, come appreso dall'ANSA, si parla di uno stop di circa tre settimane. Ancora poche ore e si conoscerà il nome del nuovo presidente della Lega Pro. A sfidarsi nell'Assemblea straordinaria elettiva in programma domani a Roma presso il Salone d'onore del Coni saranno due giornalisti, Matteo Marani e Marcel Vulpis.