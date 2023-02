Roma, Napoli, Milan e Juventus: le ultimissime

Pinto: "Poco soddisfatto dal mercato". De Laurentiis: "Lo scudetto sarebbe il giusto premio". Ibrahimovic pronto a tornare. Diventano quattro i legali bianconeri

ROMA -. Conferenza stampa fiume del gm giallorosso Thiago Pinto, tanti i temi affrontati: “Non sono totalmente soddisfatto del mercato. Nelle altre conferenze ho sempre detto che la squadra era migliorata oggi non posso dire lo stesso". "Mai abbiamo preso un calciatore senza l'opinione del mister, ma non è vero che Mourinho ha tutti i giocatori che vuole, al momento non possiamo fare questo mercato. Mi assumo le responsabilità per tutti i giocatori che non hanno fatto bene". Così sul futuro di Mourinho: "Facciamo i conti a fine stagione, non mi va di dire che al 100% succede una cosa se andiamo in Champions o no, ci sono tante cose in mezzo". "Lo scudetto sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. E' un riscatto”. Parola del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista al quotidiano tedesco Bild. Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare a disposizione del Milan, a partire dalla sfida di venerdì sera al Torino. In un'intervista rilasciata a Sport Mediaset, l'attaccante svedese ha parlato del suo imminente ritorno in campo: "Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica". I legali che assistono la Juventus diventano quattro. Agli avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio, si aggiungono infatti due noti amministrativisti. Ascolta le news del pomeriggio